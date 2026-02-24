Ascolti tv 23 febbraio | chi ha vinto tra Rosso volante e Zelig i dati di PrimaFestival De Martino e Scotti

Il confronto tra Rosso volante e Zelig 30 ha attirato molti spettatori, a causa della forte concorrenza tra le due trasmissioni. Su Rai1, il film ha registrato un’ampia fetta di pubblico, mentre su Canale5 lo spettacolo comico ha mantenuto un buon ritmo di ascolti. La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti in access prime time ha coinvolto milioni di telespettatori. I dati di PrimaFestival mostrano come si sono distribuiti gli ascolti di questa serata.

Chi ha vinto tra il film di Rai1 Rosso volante e lo show di Canale5 Zelig 30 - Svisti e mai visti. In access prime time la sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel di ieri lunedì 23 febbraio.

Ascolti tv 21 febbraio: chi ha vinto tra C’è posta per te e L’eredità, i dati di PrimaFestival, Scotti e De MartinoI dati sugli ascolti tv del 21 febbraio mostrano che C’è posta per te ha superato L’eredità di Rai1.

Ascolti tv lunedì 9 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata, i dati di Stefano De Martino e Gerry ScottiQuesta sera gli ascolti tv di lunedì 9 febbraio si sono concentrati sui risultati di due programmi molto seguiti.

