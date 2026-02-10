Ascolti tv lunedì 9 febbraio | chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata i dati di Stefano De Martino e Gerry Scotti
Questa sera gli ascolti tv di lunedì 9 febbraio si sono concentrati sui risultati di due programmi molto seguiti. Su Rai 1, “Cuori 3” ha attirato un buon pubblico, mentre su Canale 5, “Taratata” di Paolo Bonolis ha registrato numeri importanti. A fare il punto della situazione sono stati anche i dati di Stefano De Martino e Gerry Scotti, protagonisti di altri programmi di successo. La serata si è rivelata interessante per capire chi ha avuto la meglio tra le varie proposte in prime time.
Gli ascolti tv di lunedì 9 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 su Rai 1 e Taratata di Paolo Bonolis su Canale5. La sfida tra Stefano De Martino con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna: tutti i dati auditel della serata.🔗 Leggi su Fanpage.it
Ascolti tv 1 gennaio 2026: chi ha vinto tra Biancaneve e i sette nani e Santo cielo, i dati di Scotti e De Martino
Il 1° gennaio 2026, le statistiche sugli ascolti tv hanno mostrato i risultati delle principali trasmissioni della giornata.
Ascolti tv 18 novembre: chi ha vinto tra Il Commissario Ricciardi e La Notte nel cuore, i dati di Scotti e De Martino
Ascolti tv del 9 febbraio, Paolo Bonolis sfida CuoriLunedì in prima serata Paolo Bonolis ha debuttato su Canale 5 con Taratatà. La sua è stata una strada tutta in salita, dato che su Rai 1 è andato in onda un nuovo episodio di Cuori 3. Gerry Scotti ha ... dilei.it
Stasera in TV, programmi e film di lunedì 9 febbraio 2026 in prima serataDalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 alle fiction, passando per film e show musicali: ecco cosa c'è in TV stasera, lunedì 9 febbraio 2026 ... money.it
#Cuori3 continua a vincere col 17% e quasi 3 milioni. Doppia sconfitta per Gerry Scotti che perde sia con #LaRuotaDellaFortuna (20,73%), battuta da #AffariTuoi (22%), sia con #ChiVuolEssereMilionario che scende al 14% e 1.876.000. Perde -8 punti -1.1 ml x.com
È accaduto poco fa, durante La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti risponde ai complottisti. Un commento che fa riferimento anche alla polemica Corona. Le parole del conduttore facebook
