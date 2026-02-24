Ascolti TV 23 febbraio 2026 | Zelig vola al 17,5% Rai1 insegu? con Rosso Volante

Zelig ha registrato un picco del 17,5% di share causando un aumento della concorrenza su Rai1, che segue con Rosso Volante. Canale5 ha dominato la prima serata con lo spettacolo “Zelig 30 – Svisti e Mai Visti”, attirando molti spettatori. Anche Rai3 con “Lo Stato delle Cose” e La7 con “La Ruota della Fortuna” hanno catturato l’attenzione del pubblico. La serata mostra una lotta intensa tra le reti nazionali per conquistare il gradimento degli spettatori.

Canale5 conquista la prima serata con Zelig 30 – Svisti e Mai Visti. Bene anche Lo Stato delle Cose su Rai3 e La Ruota della Fortuna nell'access prime time La serata di lunedì 23 febbraio 2026 conferma la sfida serrata tra Rai e Mediaset in prima serata. A spuntarla è Canale5 con Zelig 30 – Svisti e Mai Visti, che conquista 1.

Ascolti TV | Lunedì 23 Febbraio 2026. Rosso Volante al 14.9%, il meglio di Zelig 17.5%Rosso Volante ha attirato l’attenzione degli spettatori lunedì sera, raggiungendo il 14,9% di share e battendo altri programmi in prima serata.

Ascolti TV | Lunedì 23 Febbraio 2026. Rosso Volante si ferma al 14.9% (2,39 mln), il meglio di Zelig 17.5% (1,96 mln)Rosso Volante ha registrato un calo di audience, attirando 2,39 milioni di spettatori e raggiungendo il 14,9% di share, a causa della forte concorrenza di Zelig che ha raccolto il 17,5% con 1,96 milioni di spettatori.

