Artisti in allarme climatico | opere che gridano verità a Udine
Un’esposizione a Udine porta in mostra opere che affrontano il problema climatico, spinta dalla crescente preoccupazione degli artisti per l’ambiente. Le creazioni, spesso realizzate con materiali riciclati, cercano di coinvolgere il pubblico e far riflettere sulla crisi in atto. La mostra si svolge in un edificio storico, attirando visitatori interessati a scoprire messaggi e immagini che denunciano le conseguenze dei cambiamenti climatici. La città si prepara a ospitare questa iniziativa significativa.
Un grido d’allarme artistico. Una mostra d’arte a Udine si trasforma in un potente grido d’allarme per il clima. Dall’evidenza all’immaginazione, in programma a Casa Cavazzini dal 26 febbraio al 24 maggio 2026, non si limita a documentare la crisi climatica, ma la trasforma in un racconto visivo capace di attivare nuove forme di consapevolezza. L’iniziativa, curata da Lorenzo Lazzari, è il cuore della nona edizione di Mind The Gap, progetto promosso da Altreforme in collaborazione con i Civici Musei di Udine. L’esposizione affronta la crisi climatica attraverso opere di artisti internazionali come Carloni-Franceschetti, Pol Esteve Castelló, Gerard Ortín Castellví, Noémie Goudal, Sonia Levy e il collettivo Robida. 🔗 Leggi su Ameve.eu
