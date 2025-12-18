Supernova in esposizione le opere di 10 artisti

La galleria Spazio N.7 di Caserta apre le sue porte alla mostra collettiva “Supernova”, un’inedita occasione per scoprire le opere di dieci talentuosi artisti. Curata da Piero Chiariello, l’esposizione invita il pubblico a un viaggio tra creatività e innovazione, celebrando il talento emergente e la forza espressiva della scena artistica contemporanea italiana.

L'inaugurazione è in programma venerdì 18 dicembre alle ore 19:00 mentre la mostra sarà a disposizione del pubblico fino al 28 febbraio 2026.

