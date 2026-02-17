Arteta rivendica la posizione dell’Arsenal come un privilegio poiché i Gunners puntano al quadruplo

Mikel Arteta ha dichiarato che l’Arsenal si sente fortunato di essere ancora in corsa per quattro titoli, perché la squadra ha dimostrato grande determinazione in campionato, in Champions League, in FA Cup e in Carabao Cup. La sua frase arriva mentre i Gunners si preparano a affrontare le prossime partite decisive, con l’obiettivo di vincere tutto questa stagione.

2026-02-17 16:56:00 L'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta afferma che la sua squadra si trova in una posizione privilegiata poiché continua a competere su tutti e quattro i fronti in questa stagione. I Gunners sono arrivati??al quinto turno della FA Cup nel fine settimana, eliminando facilmente il League One Wigan e consentendo all'allenatore di ruotare il suo personale allo stesso tempo. Ora, l'attenzione della capolista della Premier League torna all'azione della massima serie, mentre mercoledì sera si recherà contro i Wolves, ultimo in classifica. Intervenendo nella conferenza stampa pre-partita, Arteta ha detto: "Pochissimo tempo per resettare perché domani giochiamo una partita e poi domenica ancora e poi continuiamo a giocare.

Leeds Arsenal 0-4: poker da sogno per Arteta, Gunners a +7 e in mini-fuga in vetta. Come è andato il match!L’Arsenal ha battuto il Leeds 4-0 in trasferta e si prende tre punti fondamentali per la corsa al primo posto.

Arsenal, cambia il futuro della giovane stella dei Gunners? Poco spazio con Arteta, può partire a gennaio. La rivelazioneLa giovane stella dell'Arsenal potrebbe lasciare il club a gennaio, viste le limitate opportunità con l’attuale allenatore Arteta.

How Arteta’s Arsenal Is Finally Silencing Arrogant Pundits!!!

