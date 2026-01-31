Leeds Arsenal 0-4 | poker da sogno per Arteta Gunners a +7 e in mini-fuga in vetta Come è andato il match!

L’Arsenal ha battuto il Leeds 4-0 in trasferta e si prende tre punti fondamentali per la corsa al primo posto. I Gunners sono ora a +7 in classifica e sembrano aver messo una seria ipoteca sulla vetta della Premier League. La squadra di Arteta ha dominato fin dall’inizio, segnando tre reti nel primo tempo e gestendo il risultato senza troppi rischi nel secondo. La vittoria arriva in un momento importante, dopo il passo falso contro lo United, e riaccende le speranze di un titolo che ora sembra più vicino.

La giovane stella dell'Arsenal potrebbe lasciare il club a gennaio, viste le limitate opportunità con l’attuale allenatore Arteta.

Infortuni Arsenal, situazione inaspettata per Mikel Arteta! Il tecnico dei Gunners perde Gabriel Magalhães in difesa: le opzioni per sostituire il pilastro brasiliano nel derby

Premier League leaders Arsenal ended their mini-slump with an emphatic 4-0 victory at Leeds United on Saturday putting them seven points clear despite Bukayo Saka being ruled out through injury just ...

