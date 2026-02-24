La doppia vita di Cinturrino | il poliziotto chiamato Thor che girava col martello e incuteva paura ai colleghi

L'indagine va avanti e come detto in conferenza stampa è solo all'inizio e non farà sconti a nessuno, ma già emergono particolari inquientanti. L'assistente capo Carmelo Cinturrino, 41 anni, è stato fermato nella mattinata del 23 febbraio dai colleghi della Squadra mobile proprio mentre arrivava al commissariato di Mecenate per iniziare il servizio. L'uomo è accusato di omicidio volontario per aver sparato e ucciso Abderrahim Mansouri lo scorso 26 gennaio. Nonostante una carriera pluridecennale segnata da una lode per un'operazione nel 2015 e l'assenza di sanzioni disciplinari, l'inchiesta ha portato al suo trasferimento nel carcere di San Vittore dopo accurate perquisizioni nel suo ufficio e nell'abitazione della compagna a Carpiano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Carmelo Cinturrino: il poliziotto chiamato Thor che ha dimenticato il DnaCarmelo Cinturrino, chiamato anche Thor, ha dimenticato di raccogliere il DNA durante un intervento importante.

I colleghi di Cinturrino e la paura della vendetta, il martello prima dell’omicidio di Rogoredo: «Ho temuto mi sparasse». Cosa hanno detto al pmCarmelo Cinturrino ha confessato di aver minacciato un collega con un martello prima dell’omicidio di Rogoredo, temendo una rappresaglia.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Giochi, dalle nevi ai concerti metal: la doppia vita di Dominik Paris; Charlene regina di sprechi e la doppia vita di Alberto: lo scandalo che travolge il Principato di Monaco; La doppia vita di Émilie, da mercoledì 25 al Pacta Salone; Giochi: la doppia vita di Dominik Paris, dagli sci alla band di heavy metal.

RACCONTO Doppia vita e ricerca di vitalità: il caso di una lettrice e l’analisi dell’espertaLa riflessione, conclude la specialista, rappresenta il primo passo per individuare ciò che realmente si desidera. statoquotidiano.it

La doppia vita di Sheikh Hydara: operaio di giorno e stupratore di notte. Una vittima: «Ora potrò uscire di nuovo»Di giorno manovale assunto a tempo determinato da una ditta di Guidonia. Di notte cliente dei pusher del Quarticciolo, e poi stupratore di donne incontrate per strada sotto effetto di crack. La doppia ... roma.corriere.it

ESTORSIONI, MINACCE E ARRESTI NON FATTI: LA 'DOPPIA VITA' DI CARMELO CINTURRINO, IL POLIZIOTTO... x.com

Il collega che era con Cinturrino al momento dell'omicidio ha raccontato ai colleghi: «Ho avuto paura che sparasse anche a me» - facebook.com facebook