Baby gang ai domiciliari per tentato omicidio | invece di andare a scuola girava per la città arrestato capo banda a Cantù

Nonostante fosse ai domiciliari per gravi reati (tra cui tentato omicidio), aveva ottenuto un permesso speciale: la possibilità di uscire ogni sera per frequentare le lezioni serali in un istituto di Como. Ma anziché andare a scuola, si allontanava dalla sua abitazione, andando a zonzo per la. 🔗 Leggi su Quicomo.it

