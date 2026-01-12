Doganella di Ninfa furto nella chiesa di Santa Maria Assunta | sparite 15 statue del presepe anche la Natività

Nella chiesa di Santa Maria Assunta a Doganella di Ninfa si è verificato un furto che ha portato alla scomparsa di 15 statue del presepe, tra cui la Natività. L’episodio ha suscitato attenzione nella comunità locale, che ora si attende di conoscere eventuali sviluppi nelle indagini.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Furto nella chiesa di Santa Maria Assunta a Doganella di Ninfa: ignoti hanno portato via 15 statue del presepe, compresa la Natività. Le statuine, tutte alte circa 30 centimetri, sono state sottratte dall’allestimento parrocchiale. Il caso è stato reso pubblico attraverso i social dal gruppo parrocchiale San Pier Giorgio Frassati e dal gruppo giovanile Dopo Cresima San Carlo Acutis. Secondo episodio dopo il colpo dello scorso anno. Per la comunità si tratta del secondo furto, dopo quello avvenuto a Natale dello scorso anno. Nel messaggio diffuso sui social viene espressa “ una tristezza ” che “ lascia senza parole ” e che “ lacera il cuore ”, sottolineando che il presepe sarebbe stato “ profanato ” dal furto delle statue, inclusa la Natività. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Doganella di Ninfa, furto nella chiesa di Santa Maria Assunta: sparite 15 statue del presepe, anche la Natività Leggi anche: Furto nella chiesa di Doganella: rubate 15 statue del presepe Leggi anche: Segni. Domenica 23 Novembre alle ore 18:15 nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli, la città celebra Santa Cecilia con una interessante Rassegna di Cori polifonici La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Furto nella chiesa di Doganella: rubate 15 statue del presepe; CISTERNA, PROFANATO IL PRESEPE DELLA CHIESA A DOGANELLA: RUBATE 15 STATUE; A Doganella di Ninfa rubate 15 statue del Presepe; Profanato il presepe della chiesa di Doganella. A Doganella di Ninfa rubate 15 statue del Presepe - DOGANELLA DI NINFA – Quindici statuine del presepe, compresa la Natività, sono state rubate dalla chiesa di Santa Maria Assunta a Doganella di Ninfa. radioluna.it

Sfonda la vetrina di un bar con l’auto, poi fa retromarcia per colpire di nuovo. È successo a Doganella di Ninfa, in provincia di Latina. Alla base del gesto ci sarebbero forti tensioni familiari. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.