Terminati i lavori di restauro della facciata della pieve di Santa Maria Assunta

AREZZO – Si sono conclusi i lavori di restauro e consolidamento della superficie lapidea della facciata principale della Pieve di Santa Maria Assunta ad Arezzo, uno dei gioielli d’arte e della fede più preziosi per la chiesa diocesana e la comunità di Arezzo, un edificio tanto bello, quanto fragile. La facciata, dal piano del sagrato fino al terzo loggiato compreso, è stata sottoposta a un complesso ciclo di interventi con pulitura, consolidamento e successiva protezione del paramento lapideo. L’intervento, che si è protratto per circa nove mesi, si è concluso nei tempi previsti ed è stato reso possibile grazie a donazioni private, tra cui spicca quella di un milione di euro effettuata da Patrizio Bertelli, presidente del Gruppo Prada, alla parrocchia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

