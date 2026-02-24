Armonie jazz in scena all' enoteca bertinorese con il Franco D' Andrea Trio

Franco D'Andrea ha portato le sue armonie jazz all’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro, attirando un pubblico appassionato. La causa è il continuo programma di concerti del Dai de jazz Club, che mira a promuovere musica dal vivo nella zona. Il trio del pianista italiano ha eseguito pezzi originali, coinvolgendo gli ascoltatori con improvvisazioni intense. La serata si è conclusa con applausi e entusiasmo tra i presenti. La musica dal vivo continua a animare le serate nella città.

All'Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro prosegue il programma di concerti del Dai de jazz Club che, fino a marzo, porta in città progetti originali e musicisti conosciuti e apprezzati a livello internazionale. Giovedì 26 febbraio, alle ore 21.15, a salire sul palco sarà il Franco D'Andrea Trio. A comporre la band, D'Andrea, al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria. D'Andrea è uno dei musicisti che hanno segnato la storia moderna del jazz italiano col suo stile personale, le sue invenzioni ritmiche, la sua tensione creativa e l'infaticabile ricerca musicale.