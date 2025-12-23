Christmas jazz lights natale in jazz a Catania con il trio di Nello Toscano
Il Monk Jazz Club di Catania, gestito dall’associazione culturale Algos, conclude le attività del 2025 con il tradizionale concerto natalizio “Christmas Jazz Lights”. Dopo una stagione autunnale ricca di eventi, il trio di Nello Toscano propone un piacevole appuntamento di musica jazz, creando un’atmosfera conviviale e raffinata per il periodo natalizio. Un’occasione per ascoltare buona musica e condividere un momento di relax in città.
Terminata una stagione autunnale di grande successo, il Monk Jazz Club di Catania, fondato e gestito dai soci dell'associazione culturale Algos, termina le attività del 2025 con un concerto natalizio - “Christmas Jazz Lights. Suoni di Natale a Catania” - in calendario sabato 27 dicembre, alle 20. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
