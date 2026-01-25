L'avvertimento di Salvini ai leghisti vannacciani | Chi esce nel partito finisce nel nulla

Matteo Salvini ha lanciato un avvertimento ai leghisti vicini a Vannacci, sottolineando che chi lascia il partito rischia di rimanere senza opportunità politiche. La possibile fuoriuscita di alcuni esponenti per unirsi a una nuova forza rappresenta una sfida interna, che il leader leghista intende affrontare con fermezza. Questo episodio evidenzia le tensioni e le dinamiche di leadership all’interno della Lega, in un contesto politico in evoluzione.

Matteo Salvini si prepara a ricevere la notizia dello strappo dei leghisti vicini al generale Vannacci, pronti a confluire in una forza nuova e alternativa alla Lega: "Non abbiamo bisogno di pesi improduttivi. Qualcuno ritiene che sia più garantito il suo seggio da altre parti? Vai, la storia insegna che chi esce dalla Lega finisce nel nulla".🔗 Leggi su Fanpage.it

Salvini: "Non servono pesi improduttivi, chi esce da partito finisce nel nulla"Salvini sostiene che l’uscita dal partito può rappresentare un peso inutile, paragonandola a uno zaino troppo pesante che impedisce di raggiungere la vetta.

Salvini avverte i dissidenti: "Chi esce dalla Lega finisce nel nulla"Matteo Salvini ha rivolto un messaggio ai membri dissidenti della Lega durante la conclusione della manifestazione a Rivisondoli, in Abruzzo.

