Arezzo Capitale della Cultura | l’intervento di Demos

Demos ha promosso l’idea di rendere Arezzo capitale della cultura, motivata dal desiderio di rafforzare la comunità e valorizzare il patrimonio locale. La proposta nasce dalla volontà di attirare visitatori e creare occasioni di crescita per le imprese artistiche e culturali. Nei mesi scorsi, sono stati avviati incontri con istituzioni e associazioni per definire i dettagli del progetto. Ora si aspetta una risposta ufficiale dalle autorità competenti.

Arezzo, 24 febbraio 2026 – Arezzo Capitale: l'intervento di Demos. Da anni, i cattolici democratici di DEMOS hanno lanciato la bella idea di Arezzo Capitale della Cultura, una bella idea di coesione, opportunità, sviluppo. Nel gennaio 2020 fu DEMOS a proporre un giornalista aretino, Andrea Scanzi, come testimonial della candidatura di Arezzo Capitale della Cultura. Un lungo precedente percorso partecipativo coinvolse i cattolici democratici dell'Osservatorio DEMOS fatto di incontri, confronti, analisi, studi storici e campagne sui " luoghi della Bell'Arezzo ", ampiamente valorizzati dalla stampa e dai mass media per arrivare all'idea sintesi: la Città dei Grandi può avere l'ambizione a candidarsi a Capitale della Cultura.