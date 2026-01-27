Demos Arezzo | 81a Giornata della Memoria i cattolici democratici al Campaccio e in via Anna Frank

La 81ª Giornata della Memoria ad Arezzo ha visto la partecipazione dei cattolici democratici, che si sono riuniti al Campaccio e in via Anna Frank. L’evento è stato un momento di riflessione e commemorazione contro ogni forma di olocausto e genocidio, mantenendo vivo il ricordo delle vittime e l’importanza della memoria storica.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – Demos Arezzo: 81a Giornata della Memoria, i cattolici democratici al Campaccio e in via Anna Frank contro ogni Olocausto, Genocidio, Nakba. Martedì 27 gennaio ricorre l’81° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta nel 1945 e ogni 27 gennaio viene celebrata la Giornata della Memoria. Tutti gli anni all’Ulivo del Campaccio di Arezzo voluto dai cattolici democratici, gli amici di DEMOS depongono una Rosa Bianca nel segno della non violenza dei martiri antinazisti tedeschi fratelli Scholl. Giornata in memoria degli ebrei, dei cristiani, dei rom e sinti, dei triangoli rosa, dei triangoli rossi, degli intellettuali, delle donne, degli uomini, dei bambini, dei vecchi, assassinati dalla follia nazista, Ad Arezzo c’è una piccola via, seminascosta, via Anna Frank, anch’essa voluta dai cattolici democratici aretini, nei pressi di via Chiarini, anche lì, quest’anno DEMOS deporrà la Rosa Bianca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Demos Arezzo: 81a Giornata della Memoria, i cattolici democratici al Campaccio e in via Anna Frank Approfondimenti su Giornata Della Memoria «Piazza Giotto, piazza assediata» la nota di Demos Osservatorio cattolici democratici Giornata della Memoria, a Palazzo Donn'Anna “Quale memoria? Musei, voci, architetture. Dieci anni di riflessioni” In occasione della Giornata della Memoria 2026, la Fondazione Ezio De Felice organizza presso Palazzo Donn’Anna una riflessione aperta sul ruolo della memoria oggi. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Una data, per centri aspetti, storica, quella di domani - lunedì 26 gennaio - per il territorio della provincia di Arezzo e non solo. A Ponte Buriano è in programma la posa della prima pietra del nuovo ponte. #Teletruria #Web - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.