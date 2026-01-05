Demos Arezzo aderisce al Comitato Referendum Giustizia

Demos Arezzo ha confermato la propria adesione al Comitato Referendum Giustizia «Giusto dire no». Fondato nel 2000 da cattolici democratici aretini, il movimento si occupa di promuovere iniziative culturali, sociali e civili attraverso campagne di sensibilizzazione e dibattito pubblico, con l’obiettivo di contribuire al confronto locale e nazionale. La collaborazione si inserisce nel più ampio impegno di Demos per il territorio e la partecipazione democratica.

Arezzo, 5 gennaio 2026 – Demos Arezzo a derisce al Comitato Referendum Giustizia «Giusto dire no», Demos fondato da cattolici democratici aretini lavora dal 5 maggio 200 a tematiche culturali, sociali, civili con campagne d'opinione che animano il dibattito, il confronto, la proposta per Arezzo, con Arezzo, in Arezzo. L'Osservatorio dei cattolici democratici, il cui simbolo è la Rosa bianca, interviene anche sui prioritari temi costituzionali e s'impegna per la pace. la democrazia, la giustizia. La " riforma " del ministro di Grazia e Giustizia Nordio mira a un grave condizionamento della giustizia da parte della politica, prefigura la frammentazione del Consiglio superiore della magistratura (CSM), influenza l'orgaano di disciplina dei giudici, separa quest'ultimi dai Pubblici Ministeri.

