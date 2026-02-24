ArdeaJazz Winter incanta il pubblico

ArdeaJazz Winter ha attirato un pubblico numeroso e appassionato, confermando una crescita costante dell’evento. La ragione di questo successo risiede nella qualità delle esibizioni e nella scelta di artisti riconosciuti nel panorama jazz. La sala si è riempita subito, con spettatori che hanno applaudito ogni performance. L’interesse cresce di anno in anno, portando sempre più persone a partecipare a questa manifestazione musicale. La prossima edizione si avvicina con grandi aspettative.

Ardea, 24 febbraio 2026 – Sala gremita e pubblico entusiasta per l'edizione 2026 di ArdeaJazz Winter, che ha registrato il tutto esaurito confermando la crescita costante della rassegna. Protagonista della serata lo Stefano Di Battista 4et, accolto da un lungo applauso e da un'atmosfera carica di attesa. Carismatico e comunicativo, Di Battista ha alternato musica e racconto, coinvolgendo il pubblico con aneddoti e curiosità, per poi condurlo in un intenso omaggio alla genialità di Ennio Morricone. In scaletta, celebri colonne sonore accanto a pagine meno conosciute, reinterpretate con eleganza e personalità.