La tradizionale fiaccolata sul Lussari incanta il pubblico

Da udinetoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La fiaccolata sul Lussari, giunta alla sua 53ª edizione, si è svolta mercoledì 1 gennaio 2026 a Camporosso in Valcanale. Con circa 250 fiaccole accese, la manifestazione ha attraversato la pista “Di Prampero”, offrendo uno spettacolo luminoso e suggestivo nel paesaggio innevato. Un evento tradizionale che richiama appassionati e visitatori, confermando la sua importanza nel calendario locale.

Duecentocinquanta fiaccole accese e una lunga scia luminosa a solcare la pista innevata. Si è tenuta ieri, mercoledì 1 gennaio 2026, la tradizionale fiaccolata del Lussari, giunta alla sua 53esima edizione, lungo la pista "Di Prampero" a Camporosso in Valcanale.

