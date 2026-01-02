La tradizionale fiaccolata sul Lussari incanta il pubblico

La fiaccolata sul Lussari, giunta alla sua 53ª edizione, si è svolta mercoledì 1 gennaio 2026 a Camporosso in Valcanale. Con circa 250 fiaccole accese, la manifestazione ha attraversato la pista “Di Prampero”, offrendo uno spettacolo luminoso e suggestivo nel paesaggio innevato. Un evento tradizionale che richiama appassionati e visitatori, confermando la sua importanza nel calendario locale.

Duecentocinquanta fiaccole accese e una lunga scia luminosa a solcare la pista innevata. Si è tenuta ieri, mercoledì 1 gennaio 2026, la tradizionale fiaccolata del Lussari, giunta alla sua 53esima edizione, lungo la pista "Di Prampero" a Camporosso in Valcanale. L'evento, organizzato dall'Unione.

Il 30 dicembre le piste di Torgnon si sono illuminate con la tradizionale fiaccolata insieme ai Maestri di Sci. Una serata che ha coinvolto grandi e piccini. Grazie a chi ha partecipato e ha contribuito a rendere questa serata magica Scorri il carosello per - facebook.com facebook

