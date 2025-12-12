A Christmas Carol – Il Musical incanta il pubblico doppio sold out al Pirandello

«A Christmas Carol – Il Musical» conquista il pubblico con due repliche e doppio sold out al teatro Pirandello, creando un’atmosfera natalizia coinvolgente e suggestiva. L’evento ha entusiasmato gli spettatori, confermando il successo di questa produzione che unisce musica, emozioni e tradizione in un’unica esperienza teatrale.

A CHRISTMAS CAROL DI CHARLES DICKENS SPETTACOLO TEATRALE 13 DICEMBRE 2025 ORE 20:00 Teatro del Centro Sociale "Don Bruno Mariani" - facebook.com Vai su Facebook

