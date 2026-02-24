Arbitri Serie A nessuna sospensione per Chiffi e Piccinini | nei prossimi giorni Rocchi insisterà su un aspetto

Chiffi e Piccinini continuano a dirigere le partite di Serie A, poiché le verifiche hanno escluso sospensioni per comportamenti scorretti. La decisione deriva dall’analisi dei loro interventi in campo e dalla mancanza di prove di irregolarità. Nei prossimi giorni, l’attenzione di Rocchi si concentrerà su miglioramenti nelle comunicazioni con i giocatori. La loro presenza resta confermata nelle prossime sfide del campionato.

Calciomercato Juventus: non è detta l’ultima parola per il rinnovo di Vlahovic. La verità sulla firma e quanto può offrirgli il club! Retroscena Calciomercato Lazio, l’ombra di una doppia cessione pesante si avvicina: a giugno questi due big potrebbero lasciare Formello! Ultimissime Rinnovo McKennie Juventus, è fatta! Quando arriverà la firma e quanto guadagnerà il texano. Tutti i dettagli del prolungamento Calciomercato: tutti vogliono Palestra! Concorrenza fitta per l’esterno del Cagliari: le ultimissime novità Calciomercato Juventus: non è detta l’ultima parola per il rinnovo di Vlahovic. La verità sulla firma e quanto può offrirgli il club! Retroscena Atalanta, senti Stromberg: «Così può ribaltare il Borussia Dortmund, lui sarà il nome in copertina! Scamacca? Può far gol come Ronaldo e Messi» Napoli, cresce l’attesa per il rientro di De Bruyne: nel mirino c’è quella partita! Quando può tornare in campo il belga dopo il lungo infortunio Marsiglia, dalla crisi sportiva a quella. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Rocchi ribadirà un punto cruciale ai direttori di gara dopo le decisioni su Chiffi e PiccininiRocchi ha deciso di incontrare i direttori di gara dopo le decisioni su Chiffi e Piccinini, a causa delle polemiche suscitate nel recente turno.

Arbitri, niente stop dopo gli errori: normale turnover per Piccinini e ChiffiIl motivo di questa decisione risiede nella volontà di mantenere il ritmo delle partite senza interruzioni, anche in presenza di errori degli arbitri.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Arbitri, verso riforma del sistema: cosa potrebbe cambiare secondo la bozza; La Uil lancia l’Ufficio Sport. Primo obiettivo: rappresentare chi non ha tutele e fermare l’escalation contro gli arbitri, anche bloccando i campionati. Intervista col segretario organizzativo di via Lucullo Emanuele Ronzoni; Errore sul rosso e simulazione di Bastoni, i vertici arbitrali indignati: cosa rischia La Penna; Nessuna stangata per Chiffi dopo gli orrori di Atalanta-Napoli: e domani al Var contro Mourinho!.

Gli arbitri in Serie A si stanno comportando da dilettanti, serve professionalità prima del professionismoI match Atalanta-Napoli e Milan-Parma sono stati molto discussi a causa di decisioni errate prese dagli arbitri. Non è più un caso raro. ilnapolista.it

Serie A, stop per gli arbitri Chiffi e Piccinini: ma niente stangataLe prestazioni hanno sollevato più di una perplessità, ma i due al massimo saranno sottoposti al consueto turnover o dirottati temporaneamente in Serie B. calcioefinanza.it

Serie A, stop per gli arbitri Chiffi e Piccinini dopo Atalanta-Napoli e Milan-Parma: ma niente stangata x.com

La Ref Cam posta vicino agli auricolari degli arbitri di Serie A ha svelato gli audio del direttore di gara di Atalanta-Napoli, il signor Chiffi di Padova, in occasione degli episodi controversi che hanno lasciato strascichi clamorosamente polemici tra tifosi ed add - facebook.com facebook