Rocchi ribadirà un punto cruciale ai direttori di gara dopo le decisioni su Chiffi e Piccinini

Rocchi ha deciso di incontrare i direttori di gara dopo le decisioni su Chiffi e Piccinini, a causa delle polemiche suscitate nel recente turno. Durante le partite, le scelte arbitrali hanno acceso discussioni tra gli esperti, soprattutto in relazione alla sfida Milan-Pa. Le critiche si sono concentrate sulla gestione delle situazioni più delicate, portando a un dibattito acceso sul ruolo degli arbitri e sulle loro difficoltà. La riunione prevista mira a chiarire alcuni aspetti fondamentali.

Nel turno disputato, le valutazioni sul lavoro degli arbitri hanno generato talk e riflessioni tra gli addetti ai lavori, concentrandosi sulle sfide Milan-Parma e Atalanta-Napoli. Le valutazioni pubblicate indicano che non sono previste sospensioni ufficiali per i fischietti coinvolti, nonostante le perplessità espresse su alcuni episodi chiave. Le indicazioni ufficiali descrivono un piano operativo che prevede il turnover settimanale degli incarichi o, in via temporanea, il possibile trasferimento in Serie B per i direttori di gara. Secondo la Commissione arbitri nazionale (CAN), non sono previste sospensioni ufficiali per Marco Piccinini e Daniele Chiffi.