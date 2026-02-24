Apre un nuovo Lidl a Milano | 21 posti di lavoro è il 25esimo in città

L'apertura di un nuovo Lidl a Milano deriva dalla crescita della catena e dalla richiesta di servizi più vicini ai residenti. Il negozio, situato in via Maestri Campionesi 7, crea 21 nuovi posti di lavoro e si inserisce nel quartiere tra piazzale Libia e Porta Vittoria. Quest’investimento rafforza la presenza dell’azienda in città, portando novità nel settore della distribuzione. La nuova apertura risponde a una domanda crescente di spazi commerciali moderni.

Il supermercato occupa una superficie di oltre 1.200 metri quadrati ed è stato realizzato riqualificando uno stabile commerciale già esistente Lidl Italia ha aperto un nuovo punto vendita a Milano, in via Maestri Campionesi 7, nell'area tra piazzale Libia e Porta Vittoria. Si tratta del venticinquesimo store dell'insegna nel capoluogo lombardo. L'operazione ha comportato l'assunzione di 21 nuovi collaboratori, come si legge in una nota delle scorse ore. Il supermercato occupa una superficie di oltre 1.200 metri quadrati ed è stato realizzato riqualificando uno stabile commerciale già esistente, senza consumo di suolo.