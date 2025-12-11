Lidl piazza la cinquina in Capitanata | nuovo punto vendita e 23 posti di lavoro a ' Porta Foggia'
Lidl apre un nuovo punto vendita a Lucera, in via Porta Foggia, con la partecipazione del sindaco Giuseppe Pitta. L'inaugurazione ha creato 23 nuovi posti di lavoro, rafforzando la presenza del marchio nella zona e portando opportunità di occupazione nel territorio di Capitanata.
Questa mattina, in via Porta Foggia a Lucera, alla presenza del sindaco Giuseppe Pitta, Lidl ha inaugurato un punto vendita, generando un indotto occupazionale di 23 unità collaboratori.Il nuovo supermercato, il quinto in provincia di Foggia della catena Lidl, ha un’area vendita di oltre 1.200 mq. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
