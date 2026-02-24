Apre Giovanardi sipario con Rubini Torna la grande rassegna di cinema

Giovanardi apre con Rubini, portando sul palco una commedia che ha riscosso successo tra il pubblico. La causa è il ritorno della grande rassegna di cinema, pronta a proporre film di qualità e ospiti di rilievo. La 24esima edizione del B.A. Film Festival si svolge dal 21 al 28 marzo, attirando appassionati da tutta la regione. Le serate saranno caratterizzate da incontri, proiezioni e momenti di confronto tra registi e spettatori.

La 24esima edizione del B.A. Film festival si svolgerà dal 21 al 28 marzo. La rassegna è organizzata da B.A. Film Factory con il Comune di Busto Arsizio e il supporto dell'Istituto cinematografico Michelangelo Antonioni. La pre-apertura della manifestazione è affidata a Mauro Ermanno Giovanardi: venerdì 20 marzo, al Teatro San Giovanni Bosco, presenterà il suo nuovo album "E poi scegliere con cura le parole". "Tra quelli fatti da trent'anni a questa parte è il mio disco più pensato, soppesato, aspettato. e anche il più travagliato", racconta il cantante. La serata finale, sabato 28 marzo al Teatro sociale Delia Cajelli, vedrà invece sul palcoscenico l'attore e regista Sergio Rubini, che si racconterà al pubblico del festival.