Approvato un piano contro le specie invasive nei laghi | Modello Garda per Lecco e Como

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il Piano contro le specie invasive nei laghi, motivato dalla presenza crescente di piante e pesci non autoctoni. La proposta si ispira al modello adottato nel Garda, con l’obiettivo di proteggere gli ecosistemi di Lecco e Como. La decisione arriva dopo settimane di confronti e analisi, con l’intenzione di contenere l’espansione di specie dannose. La misura mira a tutelare gli ambienti lacustri più vulnerabili della regione.

Approvato oggi il PDL 63, gli esponenti regionali Mauro Piazza e Gigliola Spelzini: "Difendere le specie autoctone e l’equilibrio ecologico dei laghi è fondamentale" Il provvedimento aggiorna le leggi regionali per proteggere il Lago di Garda dalle specie aliene invasive, salvaguardando la pesca e la biodiversità lacustre. Tra le misure previste: sanificazione di carene e motori delle imbarcazioni e utilizzo di vernici antivegetative ecologiche, pratiche già adottate dai Comuni aderenti al “Contratto di Lago” siglato a Peschiera del Garda nel 2019. “Difendere le specie autoctone e l’equilibrio ecologico dei laghi è fondamentale - dichiarano il lecchese Piazza e la collega Spelzini - Un ecosistema sano significa lavoro, turismo, tradizioni e qualità della vita”. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Pericolo noce di mare, ctenoforo che da anni prolifera nella laguna di Venezia: è tra le 100 specie più invasive al mondoLa noce di mare è una specie invasiva che da anni si sta espandendo nella laguna di Venezia.

Il pesce siluro che minaccia le specie autoctone dei nostri laghi: rimossi oltre 1200 esemplariIl pesce siluro, specie invasiva, rappresenta una minaccia crescente per gli ecosistemi dei laghi lombardi, tra cui il Lario e la Brianza.

