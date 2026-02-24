Approvato il bilancio di previsione plauso di Fabbri e Fornasini | Risultati mai ottenuti

Il Consiglio comunale di Ferrara ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 dopo un dibattito acceso. La decisione arriva in seguito alle proposte di Fabbri e Fornasini, che hanno elogiato i risultati raggiunti, definiti senza precedenti. Durante la seduta, i consiglieri hanno discusso intensamente su investimenti e servizi, portando alla luce diverse opinioni. La delibera ora passa alla fase successiva per l’attuazione delle risorse approvate.

Il commento di sindaco e assessore sugli investimenti. E non mancano repliche all'opposizione Approvato il bilancio. È stato deliberato martedì 24 dal Consiglio comunale di Ferrara il Bilancio di previsione 2026-2028, al termine di un dibattito articolato e dai toni vivaci. Pronto il commento del sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, al termine della due giorni. “Si tratta di un bilancio responsabile, fondato sui numeri, e di visione, in continuità con il progetto avviato dal 2019 – ha detto il sindaco -. L’obiettivo è quello di investire sul territorio, guardando al futuro della città, per una Ferrara più attrattiva, sicura, sostenibile, attenta ai giovani e alle famiglie. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Marche, approvato il bilancio di previsione da 6 miliardiIl Consiglio regionale delle Marche ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2026-2028, con un impegno di 6 miliardi di euro.

Bilancio di previsione approvato a ConseliceIl bilancio di previsione approvato a Conselice conferma che non sono previste variazioni delle aliquote dell’addizionale Irpef né dell’Imu.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Ok alle assunzioni per gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio; Marigliano, approvato all’unanimità il bilancio di previsione: conti in ordine, meno debiti e più servizi per la città; Approvato il bilancio di previsione, mai accaduto così presto; Montesarchio: approvato il bilancio di previsione senza aumenti di tassazione e con il bonus Tari.

BPPB: approvato il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2025Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha approvato, nella seduta odierna, il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2025 che evidenzia risultati positivi sotto il pr ... trmtv.it

Battipaglia: bilancio approvato, ma la maggioranza vacillaIl segnale più chiaro del logoramento interno è arrivato con l’elezione del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ... infocilento.it

ACIREALE, MONACO: “APPROVATO IL BILANCIO 2026-2028, ORA L’AZIONE AMMINISTRATIVA PUÒ PROSEGUIRE” (redazione) Il Consiglio comunale di Acireale, nella seduta di ieri, ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, ponendo fine al period - facebook.com facebook

Zilli, approvato bilancio 2026 FVG Energia. Ok Piano industriale 2026-2028 e Bilancio previsionale società in house #ANSA x.com