Marche approvato il bilancio di previsione da 6 miliardi

Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2026-2028, con un impegno di 6 miliardi di euro. Durante la seduta dedicata alla sessione di fine anno, sono state discusse e approvate le proposte di legge della Giunta regionale, con il voto contrario delle opposizioni. Le relatrici delle iniziative sono state le consigliere Jessica Marcozzi e Micaela Vitri.

Al termine della seduta del Consiglio regionale, dedicata alla sessione di bilancio di fine anno, sono state approvate a maggioranza, con il voto contrario delle opposizioni, le proposte di legge a iniziativa della Giunta regionale "Disposizioni per la formazione del bilancio 20262028 della Regione Marche – Legge di stabilità 2026 ", e " Bilancio di previsione 20262028 ", di cui sono state relatrici le consigliere regionali Jessica Marcozzi (FI) e Micaela Vitri (Pd). Il bilancio triennale di previsione. Il bilancio triennale di previsione, composto da 12 articoli e 20 allegati contabili, autorizza per il 2026 impegni di spesa per circa 6 milardi e 115milioni di euro.

