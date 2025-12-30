Il bilancio di previsione approvato a Conselice conferma che non sono previste variazioni delle aliquote dell’addizionale Irpef né dell’Imu. Le stime di incasso rimangono in linea con gli anni precedenti, contribuendo a garantire stabilità finanziaria e continuità nei servizi offerti alla comunità.

"Non sono previste modifiche delle aliquote dell’addizionale Irpef né dell’Imu, con previsioni d’incasso in linea con gli scorsi anni". Questo uno dei passaggi più significativi della nota dell’amministrazione comunale di Conselice, con la quale comunica l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 e il Dup, il documento unico di programmazione (la seduta si è tenuta il 23 dicembre). Il bilancio di previsione 2026 del Comune ammonta a quasi 13 milioni di euro, di cui 8,4 milioni di spesa corrente. Per quanto riguarda l’indebitamento, si prevede una sua forte diminuzione nel triennio, pari a circa 1 milione, passando da un debito medio per abitante di 354 euro a 264 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

