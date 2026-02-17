RCS criptato su iPhone | Apple avanza con la sicurezza ma Android resta escluso dalla protezione end-to-end
Apple ha deciso di rafforzare la sicurezza delle comunicazioni su iPhone, ma Android rimane ancora escluso dalla crittografia end-to-end. La società ha iniziato a testare questa funzione nella versione beta di iOS 26, offrendo ora una protezione più avanzata per gli utenti Apple. Nel frattempo, gli utenti Android continuano a utilizzare il sistema RCS senza questa protezione aggiuntiva, lasciando aperta la questione della sicurezza delle chat.
Apple e la Crittografia RCS: Una Funzione a Due Velocità tra iPhone e Android. Apple ha iniziato a testare la crittografia end-to-end per le comunicazioni RCS all’interno della beta di iOS 26.4, rilasciata il 17 febbraio 2026. Tuttavia, questa funzionalità di sicurezza, al momento, è limitata ai soli dispositivi Apple e non offre compatibilità con i sistemi Android, sollevando interrogativi sull’adozione di uno standard universale per la messaggistica sicura. La Crittografia End-to-End: Un Passo Avanti per la Privacy su iPhone. L’introduzione della crittografia end-to-end per RCS rappresenta un significativo passo avanti nella protezione della privacy degli utenti Apple.🔗 Leggi su Ameve.eu
Apple testa la cifratura end-to-end rcs su iphone senza supporto android
Apple ha avviato un test sulla cifratura end-to-end dei messaggi RCS, causando sorpresa tra gli utenti iPhone.
