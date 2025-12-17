Ad Avellino il Concerto al buio | un’esperienza sensoriale ed emotiva

Il “Concerto al buio” ad Avellino offre un’esperienza musicale unica, coinvolgendo i sensi in modo innovativo. Sabato 20 dicembre 2025, presso lo Spazio Arena, i partecipanti saranno immersi in un evento che combina musica e percezioni sensoriali, creando un viaggio emotivo senza precedenti. Un appuntamento imperdibile per vivere l’arte sonora in modo nuovo e coinvolgente.

Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 19.00, lo Spazio Arena di Avellino (via Santissima Trinità, 93) ospiterà un evento musicale fuori dall’ordinario: il Concerto al buio, un’esperienza sensoriale capace di trasformare l’ascolto in un viaggio emotivo profondo.Con il progressivo spegnersi delle luci. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

