Ad Avellino il Concerto al buio | un’esperienza sensoriale ed emotiva
Il “Concerto al buio” ad Avellino offre un’esperienza musicale unica, coinvolgendo i sensi in modo innovativo. Sabato 20 dicembre 2025, presso lo Spazio Arena, i partecipanti saranno immersi in un evento che combina musica e percezioni sensoriali, creando un viaggio emotivo senza precedenti. Un appuntamento imperdibile per vivere l’arte sonora in modo nuovo e coinvolgente.
Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 19.00, lo Spazio Arena di Avellino (via Santissima Trinità, 93) ospiterà un evento musicale fuori dall’ordinario: il Concerto al buio, un’esperienza sensoriale capace di trasformare l’ascolto in un viaggio emotivo profondo.Con il progressivo spegnersi delle luci. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
CONCERTO AL BUIO – Un’esperienza da vivere con tutti i sensi Nessuno Escluso e Avellino Oltre lo Sport presentano un evento unico nel suo genere: un concerto completamente al buio, dove la musica diventa protagonista assoluta e ogni emozione ar - facebook.com facebook
