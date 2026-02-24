Si la lancia dal Ponte nel Volturno durante il Carnevale | Giacomo è stato ritrovato

Giacomo Trotta, 75enne di Torre Annunziata, si è gettato nel fiume Volturno dal Ponte Romano durante i festeggiamenti del Carnevale. La sua scomparsa ha spinto le autorità a proseguire le ricerche per sette giorni, fino al ritrovamento del corpo senza vita nelle acque del fiume. La famiglia aspetta ora di capire cosa abbia spinto l’uomo a compiere quel gesto improvviso. La sua morte ha scosso la comunità locale.

Sono in corso le operazioni di recupero della salma del 75enne a opera del nucleo sommozzatori di Napoli e dei fluviali dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta. Era incagliato tra la vegetazione, verso il comune di Santa Maria La Fossa. Le impietose correnti e l’ingrossamento del fiume lo hanno trascinato nel comune limitrofo. Giacomo era ospite dalla sorella residente a Capua e non stava attraversando un 'buon periodo'. Sono stati gli automobilisti e passanti, che hanno assistito attoniti al 'salto', ad allertare i soccorsi. Prima di lanciarsi nel fiume dalla balaustra del ponte, l'uomo, mascherato e vestito di nero, ha lasciato a terra il cellulare. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Si lancia dal ponte sul Volturno durante i festeggiamenti del Carnevale | VIDEODurante i festeggiamenti di Carnevale a Capua, un uomo si è lanciato nel fiume Volturno dal Ponte Romano, dopo aver scavalcato il muro di cinta alle 19.

Si lancia dal Ponte nel Volturno, proseguono le ricerche da 72 oreUna persona si è lanciata nel fiume Volturno dal Ponte Romano a Capua, probabilmente a causa dei festeggiamenti del Carnevale.

