Anziano cade in un fossato in via Generale Ameglio | salvato dai vigili del fuoco

Un anziano di 77 anni è finito in un fossato vicino a via Generale Ameglio a causa di una perdita di equilibrio. La caduta si è verificata vicino al liceo artistico statale M., e alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco sono arrivati tempestivamente e hanno estratto l’uomo dall’acqua, portandolo in sicurezza. L’anziano ha riportato lievi ferite e ora riceve le cure necessarie.

A dare l'allarme sono stati alcuni studenti del liceo artistico Lazzaro che hanno udito le richieste di aiuto dell'uomo ed hanno immediatamente contattato i soccorsi I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti questa mattina per soccorrere un uomo di circa 77 anni caduto in un fossato nei pressi di via Generale Ameglio, nelle vicinanze del liceo artistico statale M.M. Lazzaro. A dare l'allarme sono stati alcuni studenti dell'istituto scolastico, che hanno udito le richieste di aiuto dell'anziano ed hanno immediatamente contattato i soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato a termine le operazioni di salvataggio impiegando un'autoscala e utilizzando tecniche di derivazione Saf (speleo alpino fluviali). 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

