Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina, 6 dicembre 2025, una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuta in località Ferrari, sui monti del Serinese, per soccorrere un cane di razza Pointer precipitato in un pozzo all’interno di un terreno utilizzato come castagneto. Ricevuta la segnalazione, i soccorritori hanno raggiunto la zona impervia e, dopo aver messo in sicurezza l’area, hanno attivato le procedure SAF – Speleo Alpino Fluviale, tecniche specialistiche impiegate per operazioni in ambienti complessi e difficilmente accessibili. Grazie all’intervento coordinato della squadra, il cane è stato recuperato e riportato in superficie senza riportare ferite. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cane cade in un pozzo a Ferrari: salvato dai Vigili del Fuoco