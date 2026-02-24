Anziana truffata per 650 euro e preziosi a Crema con la tecnica del finto carabiniere denunciato 21enne

Un giovane di 21 anni ha truffato una pensionata di Crema, portandole via 650 euro e alcuni preziosi con la scusa di essere un ufficiale dei Carabinieri. La donna ha creduto alle sue parole e ha consegnato quanto richiesto, senza sospettare nulla. Le indagini hanno portato rapidamente alla denuncia del truffatore. La vicenda mette in luce i rischi delle truffe telefoniche e l’abilità dei malintenzionati nel fingersi ufficiali.

Un giovane è stato denunciato per truffa aggravata ai danni di una pensionata al termine di un'indagine condotta dai Carabinieri di Crema. L'episodio, avvenuto lo scorso 18 febbraio, ha visto la vittima ingannata da un uomo che si è finto Carabiniere, inducendola a consegnare denaro e gioielli con la promessa di accertamenti giudiziari. L'ennesima truffa del finto carabiniere L'attività investigativa è partita nel pomeriggio di ieri, 23 febbraio, quando i militari della Stazione di Crema hanno concluso una rapida indagine che ha portato al deferimento in stato di libertà di un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici.