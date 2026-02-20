Truffano un' anziana con il trucco del finto carabiniere per un totale di 300 mila euro a Firenze due arresti

A Firenze, due uomini sono stati arrestati dopo aver truffato un’anziana, sottraendole gioielli per un valore di circa 300 mila euro, usando il raggiro del falso carabiniere. La vittima ha aperto la porta convinta di parlare con un vero ufficiale, mentre i truffatori si sono impossessati dei suoi beni. La polizia ha intercettato e fermato i due uomini poco dopo, recuperando parte della refurtiva. L’indagine continua per accertare eventuali collegamenti con altri casi simili nella zona.

Furto di preziosi e truffa aggravata ai danni di un'anziana: è questo il bilancio di un'operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Firenze che ha portato all'arresto di due cittadini italiani nella mattinata di martedì 17 febbraio. I due uomini, di 56 anni e 30 anni, sono stati fermati dopo essere stati trovati in possesso di oggetti in oro sottratti a una donna di 83 anni. L'azione è stata resa possibile grazie a un servizio di osservazione in via Barsanti, dove gli agenti hanno intercettato i sospettati e recuperato la refurtiva, del valore di oltre 300.000 €. Anziana truffata a Firenze L'operazione ha preso avvio nella mattinata di martedì 17 febbraio, quando il personale della Squadra Mobile della Questura di Firenze ha svolto un servizio di osservazione in via Barsanti.