Un'anziana donna è stata vittima di una truffa da parte di falsi carabinieri, che le hanno sottratto circa 50.000 euro. Approfittando di un falso intervento, i truffatori si sono presentati come ufficiali dell'Arma, inducendo la vittima a consegnare beni di valore. L'episodio si inserisce in un crescente fenomeno di raggiri ai danni di anziani.

© Ilrestodelcarlino.it - Finti carabinieri, anziana truffata per 50mila euro

"Sono il maresciallo di Ancona, è stata fatta una rapina in una gioielleria con la sua automobile. Prepari tutti i gioielli che ha in casa che passiamo a controllare". Con questa telefonata una donna di 74 anni si è vista portare via tutto l’oro di famiglia del valore di 50mila euro. La truffa del finto carabinieri ha colpito di nuovo, anche se con modalità un po’ diverse. A cadere nella trappola è stata un’anziana di Belvedere Ostrense che ha poi sporto denuncia querela alla Procura di Ancona. Venerdì scorso la donna, rimasta vedova da anni e che e abita da sola in una villetta, ha ricevuto la telefonata al numero fisso di casa. Ilrestodelcarlino.it

