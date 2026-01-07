Femminicidio a Castel Volturno | muore dopo dieci giorni di agonia l’ex compagno ora accusato di omicidio

Un femminicidio si è verificato a Castel Volturno, dove una donna nigeriana di 33 anni è deceduta dopo dieci giorni di agonia. La vittima era stata aggredita dall’ex compagno, ora accusato di omicidio. L’episodio evidenzia la persistente problematica della violenza di genere e la necessità di interventi più efficaci per prevenirla.

La 33enne nigeriana era stata aggredita dall’ex a Castel Volturno. È morta dopo dieci giorni di lotta tra la vita e la morte la donna nigeriana di 33 anni ridotta in fin di vita dall’ex compagno a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Il decesso è avvenuto all’ospedale Pineta Grande, dove la vittima era ricoverata in coma farmacologico a seguito delle gravissime lesioni riportate durante la brutale aggressione subita negli ultimi giorni del 2025. Con la morte della donna, la posizione dell’uomo — un connazionale di 32 anni, già fermato dalla Polizia di Stato — si è aggravata: l’accusa iniziale di tentato omicidio è stata formalmente trasformata in femminicidio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

