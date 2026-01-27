In un incidente a Pergola, un’anziana donna è stata trovata a terra con una ferita alla testa. La badante, arrestata, è accusata di aver tentato di ucciderla. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle circostanze che hanno portato a questa grave accusa.

PERGOLA - Colpo di scena nel caso dell’anziana trovata a terra in casa sanguinante con un una ferita alla testa. È stata arrestata la badante che accudiva l’83enne di Pergola e che era stata colei che aveva avvisato la famiglia. Alla donna viene contestata l’accusa di tentato omicidio. Intanto la sua assistita sta lottando tra la vita e la morte, ricoverata in prognosi riservata all’ospedale regionale di Torrette di Ancona dopo il grave trauma alla testa che per gli inquirenti è ritenuto compatibile con un colpo inferto con un corpo contundente. Le indagini sono affidate ai carabinieri. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Pergola, anziana in fin di vita con una ferita alla testa: arrestata la badante accusata di tentato omicidio

Approfondimenti su Pergola Anziana

In questa vicenda, una badante è stata arrestata per tentato omicidio di un’anziana di 83 anni a Pergola.

Un mistero avvolge Arnasco, nell’entroterra di Savona, dove questa mattina è stato rinvenuto il corpo di un uomo con una ferita alla testa e una donna in ipotermia accanto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Pergola Anziana

Tentato omicidio a Pergola: anziana in fin di vita. Arrestata la badanteLa donna che assisteva è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale regionale di Torrette di Ancona dopo un grave trauma alla testa, ritenuto compatibile con un colpo inferto con un corpo contunden ... msn.com

Pergola, grave un'anziana ferita alla testa: è giallo. Trovata in casa dllla badante, sospetti per lesioni precedenti non segnalatePERGOLA - Si trova in prognosi riservata, in gravi condizioni, all’ospedale regionale di Torrette di Ancona una signora di 83 anni di Pergola. Nella mattinata di ieri, la sua badante ... corriereadriatico.it