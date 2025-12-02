Accordo tra Consiglio e Parlamento Ue sulla nuova legge anticorruzione Antoci M5s | C’è l’abuso d’ufficio Conte | Ora il governo torni sui suoi passi

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla nuova direttiva anticorruzione. Ovvero sugli standard minimi che gli Stati membri devono rispettare nella definizione e nella sanzione dei reati di corruzione nei rispettivi codici penali. La nuova legge contiene anche misure volte a prevenire la corruzione e norme per rendere più efficaci le indagini e i procedimenti penali. L’accordo provvisorio raggiunto oggi, nel giorno in cui è stata fermata l’ex Alta rappresentante Ue Federica Mogherini nell’ambito dell’inchiesta su corruzione e frode negli appalti Ue, dovrà essere confermato dal Consiglio e dal Parlamento europeo prima di essere formalmente adottato da entrambe le istituzioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Accordo tra Consiglio e Parlamento Ue sulla nuova legge anticorruzione, Antoci (M5s): “C’è l’abuso d’ufficio”. Conte: “Ora il governo torni sui suoi passi”

