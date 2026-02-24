Anm ecco come si sono presi le 4 poltrone-chiave | il caso che spiega tutto

Le fazioni interne all'Associazione Nazionale Magistrati hanno giocato un ruolo decisivo nelle recenti nomine delle quattro poltrone più strategiche del Csm. Le tensioni tra le correnti hanno influenzato le scelte, evidenziando come gli equilibri tra i gruppi siano ancora fondamentali nel processo decisionale. La competizione si è protratta settimane, con scontri aperti e alleanze di convenienza. La partita tra le diverse forze politiche e interne si è conclusa con un risultato che cambia gli equilibri, lasciando molti a chiedersi cosa succederà ora.

Alla fine, contano solo le correnti. C'è un caso-limite, riproposto dal Tempo, che forse spiega meglio di qualsiasi altro ragionamento i meccanismi che governano il più alto livello della giustizia, il Consiglio superiore della magistratura. Il Csm, presieduto dal Capo dello Stato e organo di autogoverno delle toghe, è composto da 20 membri togati e 10 laici. "Un rapporto di due a uno che resterà invariato anche con la riforma", sottolinea il quotidiano romano diretto da Daniele Capezzone. Il problema è proprio dato dal modo in cui giudici e magistrati fino a oggi hanno scelto i loro rappresentanti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Tumore alla gola: ecco il sintomo che spiega tuttoIl tumore alla gola può manifestarsi inizialmente con sintomi apparentemente innocui come mal di gola persistente, alterazioni della voce o fastidio continuo.

Leggi anche: Ora è ufficiale: Milan-Como non si disputerà a Perth. Ecco la nota che spiega le motivazioni

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Chi finanzia e come funziona il comitato per il no: la lettera di Bartolozzi e la risposta dell'Anm; Il ministero all'Anm: Pubblicate i nomi dei finanziatori del comitato per il no. Le toghe respingono al mittente; Referendum giustizia, e se una toga dell’Anm dovrà giudicare un suo finanziatore?; Comitati Sì: ecco le donazioni Ma nessuno pubblica i nomi.

Come l’Anm si è impossessata del Csm: quattro candidati per quattro correntiAi magistrati piacciono le elezioni. Però solo se il risultato è già scritto. Un po’ come accade nella Corea del Nord dove si eleggono solo i candidati scelti dal maresciallo Kim. È questa la fotograf ... msn.com

Referendum, gli avvocati attaccano l’Anm: Si muove come un partito, stop ai comitati in tribunaleFrancesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense, critica anche le parole di Gratteri: Dire che tra chi vota Sì ci sono mafiosi significa fare una campagna d’odio. È una generalizzazione i ... msn.com

Come l’Anm si è impossessata del Csm. Il caso clamoroso del 2018, con la spartizione a tavolino. Anche alle ultime elezioni su 20 posti, 19 sono andati alle correnti. Ecco perché non vogliono il sorteggio. Decidono tutto le aree d’appartenenza e gli Indipen - facebook.com facebook

Invocano giustamente la trasparenza per commercianti, artigiani, professionisti, imprenditori e per tutti i cittadini, ma non per loro stessi. Il Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, per non rivelare chi finanzia il Comitato per il No dell'Anm, ha spiegat x.com