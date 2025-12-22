Ora è ufficiale | Milan-Como non si disputerà a Perth Ecco la nota che spiega le motivazioni
Nella giornata di oggi si è scritta la parola fine sulla questione Milan-Como a Perth. Ecco il comunicato ufficiale che annuncia la decisione di disputare la partita in Australia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan Como, Simonelli svela: «Si giocherà a Perth! Ecco qual è la data ufficiale della sfida»
Leggi anche: Ufficiale: Milan-Como si giocherà a Perth. L’UEFA ha dato il via libera
Ora è ufficiale | Milan-Como si gioca in Australia l' 8 febbraio; Milan Como Simonelli svela | Si giocherà a Perth! Ecco qual è la data ufficiale della sfida; Milan-Como la storia non è ancora finita | i lariani si aspettano ancora un ‘no’ per la trasferta australiana; Prima pagina Tuttosport | Napoli Hojlund è super Milan zero in coppa E contro il Como ….
UFFICIALE | Milan-Como non si giocherà in Australia, colpo di scena! - Come confermato dalla Lega Serie A attraverso un comunicato, la sfida della 24^ giornata di campionato non verrà disputata a Perth il prossimo ... fantamaster.it
Milan-Como si giocherà in Australia con arbitri asiatici, adesso è ufficiale: “Collina ha garantito” - Como si giocherà in Australia, a Perth, l’8 febbraio 2026: adesso è ufficiale. fanpage.it
Milan-Como, c’è l’annuncio ufficiale: “Ecco dove si giocherà” - partita della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. spaziomilan.it
UFFICIALE SALTA MILAN-COMO IN AUSTRALIA. Il commento della Lega: "Le onerose condizioni aggiuntive imposte dalla Confederazione Asiatica di Calcio (AFC) per autorizzare il match non potevano essere soddisfatte senza rischi finanziari per il governo x.com
#MILAN, OFFERTA UFFICIALE PER #FULLKRUG! #DIMARZIO: «C’È IL SÌ DEL GIOCATORE» I rossoneri rompono gli indugi: inviata la proposta al #WestHam per il panzer tedesco! LA FORMULA: Prestito con diritto di riscatto a 13-15 milioni. Il # - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.