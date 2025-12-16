Il tumore alla gola può manifestarsi inizialmente con sintomi apparentemente innocui come mal di gola persistente, alterazioni della voce o fastidio continuo. Questi segnali, spesso sottovalutati, potrebbero nascondere condizioni più serie. Riconoscere i sintomi precocemente è fondamentale per una diagnosi tempestiva e un adeguato intervento terapeutico.

© Liberoquotidiano.it - Tumore alla gola: ecco il sintomo che spiega tutto

Un mal di gola che non passa, una voce che cambia o un fastidio persistente possono sembrare disturbi banali, ma in alcuni casi sono i primi segnali di un tumore alla gola, una patologia seria che interessa faringe, laringe e strutture vicine come bocca e seni paranasali. I tumori del distretto testa-collo, in particolare quelli che interessano la faringe e la laringe rappresentano una quota significativa delle neoplasie maligne in Italia. Nel nostro Paese si contano circa 2.800 nuovi casi l’anno di tumore della laringe tra gli uomini e 500 tra le donne. Nel mondo i tumori della faringe e della laringe rappresentano il 4 per cento circa di tutte le neoplasie maligne. Liberoquotidiano.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

5 segni per riconoscere in anticipo un tumore testa collo

Video 5 segni per riconoscere in anticipo un tumore testa collo Video 5 segni per riconoscere in anticipo un tumore testa collo

Cancro alla gola, il primo sintomo è fondamentale: riconoscerlo in tempo può salvarti la vita - Se hai questo sintomo vai subito dal medico potresti avere un cancro alla gola, saperlo ti potrebbe salvare la vita in tempo! blitzquotidiano.it

Hai perennemente mal di gola? Non è sempre colpa del condizionatore: potrebbe essere qualcosa di molto più serio, corri dal medico - L’attenzione ai sintomi sospetti del mal di gola con un tempestivo intervento medico possono fare la differenza. blitzquotidiano.it

Daniele Bossari racconta come la scoperta del tumore alla lingua, affrontato con chemio e radioterapia, abbia cambiato il suo modo di vedere la vita. Come l'ha scoperto. - facebook.com facebook