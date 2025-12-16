Tumore alla gola | ecco il sintomo che spiega tutto

Il tumore alla gola può manifestarsi inizialmente con sintomi apparentemente innocui come mal di gola persistente, alterazioni della voce o fastidio continuo. Questi segnali, spesso sottovalutati, potrebbero nascondere condizioni più serie. Riconoscere i sintomi precocemente è fondamentale per una diagnosi tempestiva e un adeguato intervento terapeutico.

Un mal di gola che non passa, una voce che cambia o un fastidio persistente possono sembrare disturbi banali, ma in alcuni casi sono i primi segnali di un tumore alla gola, una patologia seria che interessa faringe, laringe e strutture vicine come bocca e seni paranasali. I tumori del distretto testa-collo, in particolare quelli che interessano la faringe e la laringe rappresentano una quota significativa delle neoplasie maligne in Italia.  Nel nostro Paese si contano circa 2.800 nuovi casi l’anno di tumore della laringe tra gli uomini e 500 tra le donne. Nel mondo i tumori della faringe e della laringe rappresentano il 4 per cento circa di tutte le neoplasie maligne. Liberoquotidiano.it

