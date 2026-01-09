Il meglio del soul e dell' r&b al teatro Corso di Mestre

Da veneziatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Soul Legacy - a celebration of soul and R&B è uno spettacolo che porta sul palcoscenico tutta la potenza e l’energia di un'eredità musicale che ha segnato intere generazioni: un concerto-evento che ripropone i grandi classici del genere attraverso la forza espressiva, l’emozione e la tecnica. 🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Nudha & The Soul Train sul palco del Socjale con il soul di Aretha, Ray Charles e Amy Winehouse

Leggi anche: Martin Barre, storico chitarrista dei Jethro Tull, suonerà al Teatro Corso di Mestre

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.