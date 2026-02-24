Ancora femminicidi nel 2026? Incredibile

Il femminicidio di quattro giovani tra dicembre e gennaio deriva da comportamenti violenti e da una cultura che non si ferma. Anna Tagliaferri, Linda Iyekeoretin, Aurora Livoli e Federica Torzullo sono state vittime di atti che hanno spezzato la loro vita, lasciando dietro di sé dolore e sgomento. La loro morte riaccende il dibattito sulla prevenzione e sui rischi ancora presenti nella società. Le indagini continuano per fare luce su questi tragici episodi.

Anna Tagliaferri, Linda Iyekeoretin, Aurora Livoli. Federica Torzullo. Tra Dicembre e Gennaio sono morte queste quattro ragazze. E non sono tutte. In totale, negli ultimi 12 mesi, sono morte 84 donne. Ci rendiamo conto di quante sono? In un solo anno. Uccise da mariti, partner, fidanzati, ex e amici. Tutte morte per aver detto NO. NO ad un abbraccio, NO ad un bacio, NO a una proposta di tornare insieme. Non possiamo più restare a guardare in silenzio mentre ogni giorno una donna viene uccisa da chi diceva di amarla. La parola “amore” non può venire usata per controllare, possedere e distruggere una persona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it La storia di Federica Torzullo rivela che non sappiamo ancora raccontare i femminicidiLa storia di Federica Torzullo evidenzia come, ancora nel 2026, si continui a faticare a raccontare e comprendere appieno il fenomeno dei femminicidi. Nel 2025 diminuiscono omicidi e femminicidi, i dati del ViminaleNel 2025, i dati del Ministero dell’Interno segnalano un calo degli omicidi e dei femminicidi rispetto agli anni precedenti. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Blog | Dieci anni di lotta alla violenza sulle donne: ecco che cosa resta da fare - Alley Oop; Ancora femminicidi nel 2026? Incredibile; Dati femminicidi, contare le vittime a fine anno non basta; Caso Claps, Danilo Restivo forse dietro un altro femminicidio in Uk. Femminicidi, «la politica non può restare in silenzio»La consigliera comunale Martina Minoletti interroga il Municipio turrito sul tema e sulle misure prese per contrastarlo, alla luce dei recenti fatti di cronaca ... ticinonews.ch La scuola Radice-Alighieri di Catona protagonista nell’incontro nazionale su violenza di genere e femminicidi: testimonianza di Gino CecchettinImportante incontro formativo per gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di I grado dell’ IC Radice – Alighieri che hanno seguito in diretta streaming l’incontro nazionale Educazione ... strettoweb.com Maggiore consapevolezza, maggiore capacità di riconoscere cosa è un atto violento e anche maggiore capacità di interrompere le relazioni violente. Tuttavia, le forme più gravi di violenza sulle donne - a partire dal femminicidio, la più tragica - non arretran - facebook.com facebook