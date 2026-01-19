Nel 2025 diminuiscono omicidi e femminicidi i dati del Viminale

Nel 2025, i dati del Ministero dell’Interno segnalano un calo degli omicidi e dei femminicidi rispetto agli anni precedenti. Sono stati registrati 286 omicidi, con 97 vittime donne, di cui 85 in ambito familiare o affettivo. Di queste, 62 sono state uccise dal partner o ex partner. Questi numeri indicano una tendenza positiva, anche se la questione della violenza resta ancora presente nel panorama sociale italiano.

Tre femminicidi i pochi giorni. Viminale: in calo nel 2025. Ma l’emergenza resta

Negli ultimi giorni si sono registrati tre femminicidi in Italia, evidenziando ancora una volta la persistenza di un problema grave. Nonostante una diminuzione dei casi nel 2025 secondo i dati del Viminale, l’emergenza rimane all’attenzione delle istituzioni e della società. Questi episodi sottolineano la necessità di continui interventi e di una risposta efficace per contrastare la violenza di genere.

Nei primi giorni del 2026 si sono registrati tre femminicidi, con il recente caso di Federica Torzullo a Anguillara Sabazia. Nonostante una diminuzione dei casi nel 2025, l’emergenza della violenza di genere resta attuale. È fondamentale mantenere alta l’attenzione e rafforzare le misure di tutela per le donne, affinché questa problematica possa essere affrontata e ridotta efficacemente.

Chi è Emanuele Ragnedda, reo confesso del femminicidio di Cinzia Pinna – Vita in diretta 25/09/2025

Claudio Agostino Carlomagno, marito di Federica Torzullo, scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, si trova nella caserma dei Carabinieri ed è indagato per omicidio. Questa mattina, durante le ricerche nell’azienda di famiglia, i militari hanno trovato u - facebook.com facebook