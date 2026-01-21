la storia di federica torzullo rivela che non sappiamo ancora raccontare i femminicidi

La storia di Federica Torzullo evidenzia come, ancora nel 2026, si continui a faticare a raccontare e comprendere appieno il fenomeno dei femminicidi. Nonostante gli sforzi, permane una mancanza di chiarezza e sensibilità nel modo in cui si affrontano queste tragedie. È importante riflettere su come parlare di questi temi possa contribuire a una maggiore consapevolezza e prevenzione, evitando linguaggi fuorvianti o superficiali.

È assurdo che nel 2026 si debba spiegare (ancora) cosa sia un femminicidio e, soprattutto, perché parlarne in certi termini sia fuorviante e pericoloso. È assurdo che molta gente pensi che il termine femminicidio si riferisca al sesso della vittima e non alla ragione (culturale) della sua uccisione. Ma, ancor di più, lo è il fatto che la stragrande maggioranza delle testate giornalistiche punti l’attenzione non solo (e non tanto) sull’omicida, quanto sulle cause che l’avrebbero spinto a uccidere. Non sappiamo raccontare i femminicidi: come può cambiare la cultura se non c’è consapevolezza?. “ La moglie non voleva stare più con lui ”, scrivono, “ quindi l’ha ammazzata ”. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Federica Torzullo, un consigliere di Anguillara: "Ancora una donna uccisa dopo Federica Mangiapelo"

Cosa sappiamo della scomparsa di Federica Torzullo: la perquisizione in casa e nella ditta del marito indagato per omicidio

