Bologna altro sabotaggio ai treni | tranciati i cavi lungo la linea merci

Questa notte a Bologna si è verificato un nuovo sabotaggio ai treni. Qualcuno ha tranciato i cavi lungo la linea merci, causando ulteriori disagi ai trasporti ferroviari. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire chi ci sia dietro a questo gesto.

Un nuovo danneggiamento alla rete ferroviaria è stato registrato a Bologna nella notte tra domenica e lunedì. Dopo il sabotaggio avvenuto sabato mattina a Castel Maggiore, questa volta ignoti hanno tranciato alcuni cavi lungo la linea di cintura, il tracciato utilizzato prevalentemente dai treni merci che collega da est a ovest l’area a nord del capoluogo emiliano, evitando il passaggio dalla stazione centrale. L’episodio non avrebbe avuto conseguenze sulla circolazione ferroviaria, ma ha fatto scattare immediatamente le verifiche da parte delle forze dell’ordine e dei tecnici ferroviari. I cavi danneggiati si trovano su una linea strategica per il traffico logistico, anche se meno visibile rispetto all’alta velocità.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Bologna Treni

La polizia ha scoperto un nuovo sabotaggio sulla linea merci.

Questa mattina è stato scoperto un nuovo sabotaggio sulla linea merci.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bologna Treni

Argomenti discussi: Sabotaggio ai treni, si indagherà per terrorismo. Cosa sappiamo finora; Bologna, sabotaggio all'Alta velocità. Analisi sull'ordigno inesploso: Pista anarchica legata ai Giochi o contro il governo; Sabotaggio treni, sul blog anarchico compare un post di esultanza; Sabotaggio ai treni, si indaga per terrorismo.

Bologna, altro sabotaggio ai treni: tranciati i cavi lungo la linea merciUn nuovo danneggiamento alla rete ferroviaria è stato registrato a Bologna nella notte tra domenica e lunedì. Dopo il sabotaggio avvenuto sabato mattina a Castel Maggiore, questa volta ignoti hanno tr ... open.online

Sabotaggi ai treni tra Bologna e Marche, endorsement anarchico online e indagini per terrorismoSabotaggi ai treni tra Bologna e Marche: spuntano post di sostegno e rivendicazioni. Procure al lavoro per terrorismo, focus sull’ordigno inesploso. lamilano.it

Rassegna Stampa - Santiago Castro vuole trascinare il Bologna a giocarsi un altro trofeo: stasera tocca alla Lazio - facebook.com facebook

29° | JEEEEEENS Altro gran gol per noi, questa volta con Odgaard. Siamo avanti noi! Powered by Infissigroup.com #VeronaBologna | 1-2 | #WeAreOne x.com