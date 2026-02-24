Anche un imprenditore abruzzese interessato a rilanciare le terme di Caramanico

Un imprenditore abruzzese ha manifestato interesse a rilanciare le terme di Caramanico a causa della loro crisi finanziaria. Durante la riunione del 24 febbraio, i membri della commissione ambiente e territorio hanno discusso delle potenzialità di intervento e delle opportunità di investimento. La proposta prevede interventi per migliorare le strutture e attirare più visitatori. La discussione prosegue per definire i prossimi passi da intraprendere.

Lo ha fatto sapere il consigliere regionale Antonio Di Marco del Pd a margine della seduta della commissione ambiente e territorio dove è emerso il nome di Silvio Maresca Una buona notizia per il futuro delle terme di Caramanico a margine della seduta del 24 febbraio della commissione ambiente e territorio. Lo fa sapere il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Di Marco: "Oltre ai soggetti già interessati, Aca e Terme di Popoli, si è aggiunto l’imprenditore abruzzese Silvio Maresca, amministratore unico di Terme di Torre Canne, che insieme al gruppo Terme & Spa Italia, realtà di primo piano nel settore del termalismo e del benessere, che ha manifestato un forte interesse per il rilancio del complesso termale di Caramanico. 🔗 Leggi su Ilpescara.it DI Marco (Pd) sul futuro delle terme di Caramanico: "Troviamo una soluzione condivisa coinvolgendo le realtà del territorio"Il deputato Marco del Pd sottolinea l'importanza di una soluzione condivisa per le terme di Caramanico, chiuse dal 2021. Leggi anche: Imprenditore abruzzese accusato di truffa aggravata: 13 milioni di beni sequestrati, operazione anche nel Pescarese Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Caramanico diventerà un polo avanzato del termalismo; Un altro colossal Ppp, modello Provincia anche all’Asp di Cosenza; Stretta finale su La Stampa, Orsini in campo per la colletta: Solo un numero di telefono; L’Aquila Capitale della Cultura si racconta alla BIT: nel 2025 registrato un +83% di presenze. «Caramanico diventerà un polo avanzato del termalismo»Si riaccende la partita per le Terme di Caramanico. A rompere il silenzio è l’imprenditore abruzzese Silvio Maresca, amministratore unico di Terme di Torre Canne, con sede a Fasano ... ilmessaggero.it Olio contraffatto, imprenditore denunciatoImprenditore abruzzese denunciato dai Carabinieri dopo il sequestro, nel porto di Salerno, di un container con 18 tonnellate di olio di oliva del valore di circa 80 mila euro ... rainews.it Dopo sei anni di chiusura e diverse aste andate deserte, l’offerta da 1,2 milioni di euro per le Terme di Caramanico rappresenta certamente un segnale di vita. Ma un segnale, da solo, non basta! Parliamo di un’infrastruttura strategica per l’intero territorio della - facebook.com facebook