Imprenditore abruzzese accusato di truffa aggravata | 13 milioni di beni sequestrati operazione anche nel Pescarese
Sequestrati beni per 13 milioni di euro all’imprenditore abruzzese Lorenzo Sbraccia già ai domiciliari in relazione all’inchiesta milanese Equalize e il cui nome compare anche negli atti che vedono indagato l’ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Giovanni Legnini (inchiesta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Imprenditore abruzzese accusato di truffa aggravata: 13 milioni di beni sequestrati, operazione anche nel Pescarese - Tra le ipotesi di reato l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e l'utilizzo di crediti fiscali ritenuti fittizi legati ai bonus edilizi. ilpescara.it
